В Бабаево вынесли приговор мужчине, который ножом ударил незнакомца у ресторана

В Бабаево суд огласил приговор 25-летнему жителю Дагестана, признанному виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл в ночь с 20 на 21 февраля у входа в ресторан «Ленинград» на железнодорожном вокзале в Бабаево. В ходе возникшей ссоры обвиняемый два раза ударил потерпевшего кулаком по голове, а после ударил его складным ножом, причинив резаное ранение брюшной полости. Дерущихся разняли посетители ресторана и прибывшие на место полицейские. Пострадавшему сумели быстро оказать медицинскую помощь, и он выжил. Подозреваемого задержали и заключили под стражу на период предварительного следствия.

В суде обвиняемый рассказал, что в тот вечер отдыхал в ресторане с братом. К ним за столик подсел мужчина, с которым они шутили и боролись на руках. Он не позволил гостю выпить пиво из его бокала, на что тот обиделся и ушёл. Позже они решили позвать мужчину обратно и угостить его пивом, но не смогли найти его на перроне. В этот момент к ним подошёл потерпевший, который грубо спросил, с какой целью им понадобился тот мужчина. Между ними завязался словесный конфликт, переросший в драку. Он раскаялся в содеянном, оказал потерпевшему материальную помощь и возместил моральный вред.

Брат подсудимого рассказал, что после случившегося они сели в машину, чтобы отъехать и подумать, что им делать дальше. Около 3:00 полицейские по телефону попросили их вернуться на место происшествия, чего они не смогли сделать из-за пробитого колеса. Утром их задержали на заправке в Устюжне (примерно в 94 километрах от Бабаево).

«Потерпевший показал, что в тот вечер отдыхал с компанией в ресторане, где было немноголюдно. За столом у выхода сидели трое мужчин, выпивали, внимание к себе не привлекали. Около 23.30, перед тем, как идти домой, он вышел со знакомой покурить. Через несколько секунд из ресторана вышел сначала один мужчина, а за ним – те двое, что сидели с ним за столиком. Кто-то из них спросил, куда пошел тот мужчина. Он ответил, что мужчина уже зашел за угол, и поинтересовался, что они от него хотят. После чего подсудимый его ударил кулаком по лицу. Он опешил и растерялся, так как конфликта между ними не было», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

При поступлении дела в суд обвиняемому вменялось покушение на убийство потерпевшего, однако позднее суд переквалифицировал статью, поскольку у мужчины отсутствовал умысел на убийство.

Подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.