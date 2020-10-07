Мэр Вологды попросил депутатов помочь развести продуктовые наборы ветеранам

«Севергазбанк» купил для ветеранов Вологды 700 продуктовых наборов. Их уже доставили в городской волонтерский центр и в ближайшее время развезут адресатам.

- Из-за ситуации с коронавирусом, ветераны остаются в зоне риска, им не рекомендуется выходить из дома, поэтому продуктовые наборы от СГБ будут более, чем актуальны для многих.

Доставка пакетов с набором продуктов ложится на плечи волонтерского центра, который уже не раз справлялся с этой задачей в первую волну пандемии, - написал на своей странице мэр города Сергей Воропанов.

Мэр также объявил, что депутаты Законодательного собрания Вологодской области и Гордумы Вологды помогут волонтерам транспортом и сами поучаствуют в доставке.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологодском районе всех ветеранов обещают обеспечить бесплатными многоразовыми масками.