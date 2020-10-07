Череповчанин Александр Рахманов завоевал серебро чемпионата Сербии по шахматам

С 25 сентября по 4 октября в городе Рума прошел командный Чемпионат Сербии по шахматам. 12 сильнейших команд страны разыграли звание чемпиона страны по круговой системе. На первой доске за команду Владимирци выступал международный гроссмейстер Александр Рахманов.

Александр набрал по ходу турнира 7 очков в 11 партиях, получил прибавку к международному рейтингу и занял второе место.

Второе место заняла и команда Владимирци в общем зачете. Стартовав с обидного поражения, далее команда работала слаженно и, расправившись с основными конкурентами за медали, обеспечила медальный пьедестал. Итог – 27 командных очков (9 побед и 2 поражения) и серебро Командного Чемпионата Сербии.

