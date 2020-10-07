В трех школах Усть-Кубинского района детям не выдали учебники по трудам, ИЗО и физкультуре

07.10.2020 [Общество]

Прокуратура выявила в нескольких школах Усть-Кубинского района нарушения, связанные с обеспечением детей учебниками.

— Так, в МОУ «Уфтюжская основная общеобразовательная школа» 96 ученикам не выданы учебники по физической культуре.  26 обучающихся 8 «А» класса МАОУ «Усть-Кубинский центр образования» не обеспечены учебниками по технологии. В МБОУ «Первомайская основная общеобразовательная школа» не подтверждено обеспечение обучающихся разных классов  учебниками по изобразительному искусству, технологии, физической культуре, — сообщает прокуратура.

В адрес начальника управления образования района было направлено представление об устранении нарушений. В итоге четырех должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, а имеющиеся в наличии учебники выдали школьникам. По тем пособиям, которых не было в школах, организована процедура закупки, отмечают в прокуратуре. 

Тэги: прокуратура

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