В трех школах Усть-Кубинского района детям не выдали учебники по трудам, ИЗО и физкультуре

Прокуратура выявила в нескольких школах Усть-Кубинского района нарушения, связанные с обеспечением детей учебниками.

— Так, в МОУ «Уфтюжская основная общеобразовательная школа» 96 ученикам не выданы учебники по физической культуре. 26 обучающихся 8 «А» класса МАОУ «Усть-Кубинский центр образования» не обеспечены учебниками по технологии. В МБОУ «Первомайская основная общеобразовательная школа» не подтверждено обеспечение обучающихся разных классов учебниками по изобразительному искусству, технологии, физической культуре, — сообщает прокуратура.

В адрес начальника управления образования района было направлено представление об устранении нарушений. В итоге четырех должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, а имеющиеся в наличии учебники выдали школьникам. По тем пособиям, которых не было в школах, организована процедура закупки, отмечают в прокуратуре.