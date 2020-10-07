Жителя Вологды приговорили к 3,5 годам колонии за изнасилование

07.10.2020 [Происшествия]

Суд признал 30-летнего жителя Вологды виновным в изнасиловании. Инцидент произошел на улице Новгородской в апреле 2020 года.

Ночью подсудимый напал на идущую впереди малознакомую 33-летнюю женщину и ударил ее рукой по затылку.

— Повернувшейся в его сторону потерпевшей мужчина нанес побои и затащил в подъезд, где совершил насилие, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Вологжанка обратилась с заявлением в правоохранительные органы. В тот же день подозреваемый был задержан. По ходатайству следствия он был арестован судом,  в период расследования находился под стражей.

Мужчине назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Тэги: изнасилование

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