Собранную в Череповце установку для забивания свай купили американские строители

Американские строители купили сделанную в Череповце установку для забивания свай «Стройматик». Мини-копёр отправляется в Пенсильванию и будет там использоваться на строительстве малоэтажных домов.

«Сейчас сваебойная техника очень востребована в частном строительстве. Свайно-забивной фундамент отличается скоростью возведения и сроком службы — он превышает 100 лет. Первый гидравлический мини-копёр для работы в зоне частной застройки мы сделали в 2015 году. Тогда наша технология строительства на сваях малого сечения стала первой в России. Сейчас мы сделали уже больше 180 сваебойных установок», — рассказал официальному сайту Череповца Максим Егоренков, гендиректор компании-производителя.

Установка отправится за океан контейнером из Санкт-Петербурга до Нью-Йорка. Вместе с техникой в Америку переправят железобетонные сваи.