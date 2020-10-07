Собранную в Череповце установку для забивания свай купили американские строители

07.10.2020 [Общество]

Американские строители купили сделанную в Череповце установку для забивания свай «Стройматик». Мини-копёр отправляется в Пенсильванию и будет там использоваться на строительстве малоэтажных домов.

«Сейчас сваебойная техника очень востребована в частном строительстве. Свайно-забивной фундамент отличается скоростью возведения и сроком службы — он превышает 100 лет. Первый гидравлический мини-копёр для работы в зоне частной застройки мы сделали в 2015 году. Тогда наша технология строительства на сваях малого сечения стала первой в России. Сейчас мы сделали уже больше 180 сваебойных установок», — рассказал официальному сайту Череповца Максим Егоренков, гендиректор компании-производителя. 

Установка отправится за океан контейнером из Санкт-Петербурга до Нью-Йорка. Вместе с техникой в Америку переправят железобетонные сваи.

 

Тэги: сваи, промышленность, экспорт

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