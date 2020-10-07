Череповецкая «Северсталь» обыграла «Сибирь» со счетом 3:2

Череповецкая «Северсталь» одержала победу над новосибирской «Сибирью» в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Череповчане, которые игрой против «Сибири» начали свою трехматчевую выездную серию, открыли счет в середине первого периода -после гола Александра Петунина. Во второй двадцатиминутке хозяевам льда в течении полутора минут удалось не только сравнять счёт, но и выйти вперёд. Сначала Евгений Чесалин, выскочив со скамейки штрафников, убежал один на один с вратарем «Северстали» Дмитрием Шугаевым, а затем позиционная атака завершилась голом Александра Шарова.

"Желто-черным" удалось отыграться в середине третьего периода, Александр Петунин оформил дубль и перевел игру в овертайм. Дополнительная пятиминутка победителя не выявила, а в серии послематчевых буллитов победу «Северстали» со счетом 3:2 принес гол Егора Морозова, прервав тем самым двухматчевую серию «Северстали» из поражений.

«Здесь всегда тяжело играть. Всегда очень хорошо болеют, несмотря на то, что только пускают только половину зала. Поддержка очень громкая. Мы контролировали ход игры. Я считаю, что играли очень хорошо. И первый период хорошо, и второй период до пропущенного гола. Сами себе привезли этот гол. Неточная передача привела к выходу к нашим воротам. Ещё раз повторюсь, что зрители погнали вперёд команду. На этой волне второй гол пропустили. Тем ценнее наша победа здесь. У нас команда молодая, мы смогли переломить себя. Грамотно сыграли в третьем периоде. Забили. Ещё были моменты. Победа есть победа. Хоть и по буллитам, но это два очка», - сказал после матча главный тренер череповчан Андрей Разин.

Следующий матч «Северсталь» проведет в Хабаровске, 8 октября, против местного «Амура».