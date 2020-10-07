Сеть незаконных игорных клубов функционировала в Череповце под видом торговли криптовалютой

07.10.2020 [Общество]

Деятельность пяти нелегальных игорных заведений пресекли правоохранители в Череповце. Клубы работали в помещениях на улицах Ленина, Ломоносова, Металлургов, улица партизана Окинина и на проспекте Победы. 

— Одновременно с этим руководившие деятельностью  игорных заведений 46-летний мужчина и 35-летняя женщина задержаны в Ярославле по месту их жительства, — сообщает региональное управление следственного комитета. 

Мужчину, который являлся руководителем преступной группы, задержали на улице возле его автомобиля. Он пытался скрыться от следствия, у подозреваемого изъяли около 6 млн. рублей в отечественной и иностранной валюте. 

В игровых клубах изъяли 97 единиц компьютерного оборудования и игровых автоматов, с использованием которых, по версии следствия, с декабря 2017 года проводились азартные игры. Незаконную деятельность маскировали под торговлю криптовалютой. 

— Следствием также изъята обнаруженная документация, средства связи фигурантов дела и иных лиц, проведены обыски в квартирах и автомашинах подозреваемых, — говорится в сообщении СКР.

По ходатайству следователя СК России мужчине судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщине — мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Сейчас следствие устанавливает личности других участников преступной группы, осуществлявших техническое обслуживание игровых клубов, а также непосредственное проведение в них азартных игр. Ведется следствие. 

Тэги: игровые клубы
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