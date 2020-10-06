Сэкономленные в ходе ремонта школ и детсадов в Вологодской области деньги направили на закупку оборудования

06.10.2020 [Общество]

Сэкономленные в ходе ремонтов школ и детсадов Вологодской области деньги направили на проведение дополнительных работ и закупку необходимого оборудования для 23 образовательных организаций.  С таким предложением на встречах с депутатами регионального парламента, выезжавшим в районы в рамках проекта «Градсоветы: личный контроль», выступали руководители учебных заведений.

Как ранее сообщал NewsVo, с 6 июля депутаты Законодательного собрания начали выезжать во все районы области, чтобы проверить реализацию поручений градостроительных советов.

«Всего в перечне 414 объектов, 167 из них уже осмотрено. Еще по 37 были проконтролированы работы, которые ведутся не в рамках решений Градсоветов. Всего депутаты совершили 50 выездов во все муниципальные районы области, а также в Вологду и Череповец. На всех встречах присутствовали представители общественности, которые вместе с парламентариями контролируют работы. Это важно, потому что в будущем именно местные жители будут пользоваться этими объектами. И подрядчики должны учитывать их мнение, — отметил Андрей Луценко. Важно добавить, что по итогам прошедших встреч в адрес губернатора были направлены письма по 59 объектам с просьбой разблокировать средства, появившиеся в результате экономии при проведении конкурсных процедур».

В частности, дополнительные средства получила Советская школа в Тотемском районе.

«Экономия по этому объекту составила 1,4 миллиона рублей. Благодаря решению губернатора о разблокировке средств, были заключены дополнительные контракты на замену светильников, сантехники и ремонт крыльца. Все работы уже выполнены, — отметил депутат ЗСО, член фракции „Единая Россия“ Алексей Маслов. — Огромная благодарность звучала от педагогов, руководства школы за работы, которые были проделаны дополнительно к основному контракту. Все задачи, которые школа ставила перед собой в плане ремонта, были выполнены».

Парламентарии продолжают контролировать ремонт дорог, общественных пространств и социальных учреждений — там, где работы пока еще в активной стадии. В большинстве случаев они идут по графику, но бывают и серьезные сбои, как, например, с детсадом в селе имени Бабушкина.

«Серьезное отставание по детскому саду № 1 „Березка“ в селе им. Бабушкина. В настоящее время на объекте работает второй подрядчик. По предварительным оценкам, с учетом большого плеча подвоза материалов, объект будет сдан только в конце октября, — рассказал председатель комитета ЗСО по регламенту и депутатской деятельности, член фракции „Единая Россия“ Павел Горчаков. — В Никольском районе в детском саду № 5 аналогичная ситуация, сроки также сдвинуты на конец октября».

В течение месяца депутаты намерены посетить все объекты, сдача которых запланирована на октябрь. 

Материал опубликован в рамках договора с Законодательным собранием Вологодской области 

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