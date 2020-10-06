Прокуратура обязала школу в Вологде обеспечить условия для обучения ребёнка-инвалида

06.10.2020 [Общество]

В Вологде прокуратура обязала администрацию школы №25 устранить нарушения доступности образования для ребёнка инвалида. Об этом ведомство попросила мать школьницы.

Проверка показала, что вход в здание школы не оборудован пандусом, в здании не оборудован специальный шкаф для одежды ученицы, а также не закуплен дополнительный комплект учебников.

«Только после вмешательства прокуратуры школьнику назначен ассистент, оказывающий необходимую техническую помощь в передвижении и самообслуживании, обеспечен беспрепятственный доступ в столовую, оборудованы поручни на входе в здание школы, а также в санитарной зоне», - сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Устранение остальных нарушений находится под контролем ведомства.

Тэги: школа, дети

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