Вологжанина будут судить за кражу денег со счетов сирот

В Вологде следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в краже денег с чужих банковских счетов.

По версии следствия, в октябре 2018 года подозреваемый, которому на тот момент было 17 лет, в социальной сети добавился в друзья к 18-летнему бывшему воспитаннику детского дома из Ярославской области. Молодые люди стали общаться, и вскоре новый знакомый попросил потерпевшего передать ему данные банковской карты, чтобы перевести на неё деньги, так как его карта якобы была заблокирована.

— Решив помочь другу, потерпевший сообщил номер карты и пароль-подтверждение для перевода. Позднее юноша обнаружил, что с его карты сняты деньги, а получив в банке выписку о движении денежных средств, узнал о переводах его денег на чужую банковскую карту. Всего обвиняемым похищено 516 тыс. рублей, — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Кроме того, 6 февраля 2019 года обвиняемый воспользовался телефоном знакомого сверстника — сироты и похитил с его счёта 50 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения о существу. Ему грозит крупный штраф, либо принудительные работы, либо до 6 лет лишения свободы.