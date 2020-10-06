Матч между футболистами из Череповца и Ярославля отменили из-за коронавируса

06.10.2020 [Спорт]

Матч 13 тура Первенства Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо» между ФК «Череповец СШОР Витязь» и «молодежкой» ярославского «Шинника» не состоится.

Поединок должен был состояться завтра, но из-за того, что основной состав «Шинника» в данный момент находится на карантине и не принимает участие в играх Первенства ФНЛ и Кубка России и «Шинник-М» уже пропустил 2 игры в «Золотом Кольце», которые Федерация перенесла на резервные даты.

Будет ли игра против череповецкого клуба перенесена на другую дату или ярославцам засчитают техническое поражение, станет известно позже.

Напомним, что в предыдущим туре был отменена игра «СДЮШОР-Вологда» против ФК «Агат», часть футболистов и тренеров которого тренируются и работают в ярославском «Шиннике»

Тэги: Футбол

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