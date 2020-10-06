Пьяный житель Волгограда устроил погром в сауне в Череповце

06.10.2020 [Происшествия]

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего погром в сауне на Шекснинском проспекте.

Около 20:00 в заведении сработала тревожная сигнализация. Администратор сауны пояснила прибывшим на вызов росгвардейцам, что двое пьяных посетителей устроили драку, в ходе которой залили спиртным музыкальную колонку и сломали шкаф. После один из мужчин успокоился и ушёл, а второй продолжил скандалить.

Нарушителем оказался 38-летний житель Вологограда, находившийся в Череповце в командировке. Он был пьян и не смог ничего пояснить. По предварительным данным сумма ущерба составила 25 тысяч рублей. Мужчину передали полицейским для принятия процессуального решения.

Тэги: дебошир

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