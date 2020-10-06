В Череповце аптеку оштрафовали за продажу медицинского спирта без рецепта

06.10.2020 [Общество]

В Череповце суд на 100 тысяч рублей оштрафовал ООО «ЛекарЪ ТИ и Ди» за продажу медицинского спирта без рецепта врача активисту «Народного контроля".

Инцидент произошёл в одном из аптечных пунктов города в мае 2020 года. Покупателю, не имевшему рецепта, был реализован медицинский спирт в бутылке объёмом 1 литр за 400 рублей. По данному факту сотрудники городского УМВД обратились в суд с заявлением о привлечении общества к административной ответственности.

В свою очередь ответчик пытался оспорить то, что спирт был куплен именно в аптечном пункте общества.

«Арбитражный суд Вологодской области установил, что обстоятельства приобретения спирта подтверждаются рапортом сотрудников административного органа, фотоматериалами, видеозаписью и объяснениями самого покупателя – активиста проекта «Народный контроль», который снял все свои действия на телефон», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Сумма штрафа составила 100 тысяч рублей. Апелляционный суд оставил решение без изменений.

Тэги: спирт

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