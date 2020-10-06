Жительница Тотьмы взыскала с администрации 50 тысяч рублей за свое падение на скользкой дороге

06.10.2020 [Общество]

62-летняя жительница Тотьмы взыскала с городской администрации 50 тысяч рублей за перелом, полученный ей из-за падения на скользкой дороге. Инцидент произошел 26 ноября 2019 года.

Женщина рассказывает, что днем по улице Чапаева возвращалась с обеда на работу, шла очень медленно, потому что скользкая дорога не была подсыпана песком. Несмотря на свою осторожность, пенсионерка поскользнулась и упала. 

— В результате падения она получила перелом руки со смещением кости, проходила амбулаторное лечение продолжительностью чуть более полутора месяцев. Тотьмичка неоднократно звонила в МАУ «Благоустройство» по поводу необходимости подсыпки дороги на ул. Чапаева песком, но на ее обращения руководство учреждения не реагировало. В день получения травмы она также обращалась в МАУ «Благоустройство», но ей ответили, что ул. Чапаева подсыпать необязательно, так как она является немноголюдной. При этом на следующий день после падения женщины дорогу посыпали песком, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Тогда пострадавшая женщина решила обратиться в Тотемский районный суд с иском к МАУ «Благоустройство» о взыскании компенсации морального вреда в размере 50 000 рублей.  Директор МАУ «Благоустройство» иск не признал. Пояснил, из-за недостаточности финансирования улицу Чапаева подсыпают песком не полностью, а только опасные участки. Кроме того, в муниципалитете указали на отсутствие доказательств, что тотьмичка упала именно на этой улице, была ли дорога скользкой. 

На заседание были вызваны свидетели, которые подтвердили доводы пострадавшей, изложенные в иске. 

— Суд, заслушав участников процесса, исследовав материалы дела, в том числе записи в амбулаторной карте истца, заключение эксперта, показания свидетелей, информацию Единой дежурно-диспетчерской службы Тотемского района о том, что истец сообщала о ненадлежащем состоянии дороги и просила в целях безопасности обработать дорогу песчаной смесью, удовлетворил требования полностью и взыскал с ответчика в пользу Валентины А. компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей, — отмечает пресс-служба судов.

При этом, как говорится в решении суда, при недостаточности средств в самом МАУ, взыскать их можно с Тотемского муниципального района, который является учредителем организации.
Решение в законную силу не вступило, может быть обжаловано.

Тэги: иски, уборка улиц

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