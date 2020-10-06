В частных детсадах Вологды создадут 160 бюджетных мест

Администрация Вологды получила субсидию на создание дополнительных мест в частных детских садах. Финансирование идет по программе «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет», являющийся частью нацпроекта «Демография».

- Город получил 19,7 млн рублей из федерального бюджета на создание 160 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в частных дошкольных учреждениях. При этом родительская плата не будет превышать стоимость, утвержденную для муниципальных садов. Это сегодня 2828 рублей в месяц. Безусловно, проект очень интересный и для муниципалитета, поскольку позволяет сокращать очередь в сады в самой востребованной возрастной категории до 3 лет, и для самих частных дошкольных учреждений», - пояснил мэр Вологды Сергей Воропанов.

С 12 октября чиновники начнут отбор частных дошкольных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые могут стать участниками этой программы. Они должны работать в этой сфере не менее года и иметь действующую лицензию на реализацию образовательных программ дошкольного образования, в том числе адаптированных, или на присмотр и уход за детьми.

Все требования и вся необходимая информация для претендентов размещены на официальном сайте администрации города Вологды. Контактные телефоны для получения организациями или ИП консультации по вопросам предоставления субсидии: 72-11-77, 72-10-36 (общие вопросы), 72-11-86 (порядок предоставления), 72-45-14 (прием документов).

Ранее NewsVo сообщал,что в Вологде с 1 октября повысили родительскую плату за детсад — решение об удорожании услуги 17 сентября на сессии Гордумы одобрили депутаты. В среднем повышение составит более 400 рублей в месяц.