В Вологде ограничили водоснабжение 17 домов

В Вологде из-за подключения участка вновь построенного водовода ограничат водоснабжение 17 домов. Работы начались вечером 5 октября и продлятся до 21.00 7 октября, сообщает пресс-служба городской администрации. На это время будет ограничена подача воды в ряде домов ул. Ветошкина, Герцена, Рабочая.

В указанное время будут выполняться работы по врезке нового участка протяженностью 510 метров в действующие сети водовода по ул. Ветошкина, Левичева от ул. Яшина до дома по ул. Герцена, д. 116.

Из-за работ давление воды будет понижено в зданиях по адресам: ул. Ветошкина, д. №№ 113а, 117; ул. Герцена, д. №№ 116, 116а, 118, 118а; ул. Рабочая, д. № 13. Отключат воду в домах по ул. Ветошкина, д № 103а, ул. Герцена, д. №№ 98, 115, 121, 124, ул. Рабочей — д. №№ 7, 9, 9а, 11, 16.

6 и 7 октября подвоз питьевой воды будет организован по адресам: ул. Герцена, д. 121- ул. Рабочая, д. 9а (с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 20.00). С 16.00 до 19.00 цистерна с водой будет стоять на ул. Герцена, д. 115. Адреса по ул. Ветошкина, д. 103а — ул. Герцена, д. 98 запастись водой могут с 10.00 до 12.00 и с 19.00 до 21.00.