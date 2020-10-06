В Вологде ограничили водоснабжение 17 домов

06.10.2020 [Общество]

В Вологде из-за подключения участка вновь построенного водовода ограничат водоснабжение 17 домов. Работы начались вечером 5 октября и продлятся до 21.00 7 октября, сообщает пресс-служба городской администрации.  На это время будет ограничена подача воды в ряде домов ул. Ветошкина, Герцена, Рабочая.

В указанное время будут выполняться работы по врезке нового участка протяженностью 510 метров в действующие сети водовода по ул. Ветошкина, Левичева от ул. Яшина до дома по ул. Герцена, д. 116.

Из-за работ давление воды будет понижено в зданиях по адресам: ул. Ветошкина, д. №№ 113а, 117; ул. Герцена, д. №№ 116, 116а, 118, 118а; ул. Рабочая, д. № 13. Отключат воду в домах по ул. Ветошкина, д № 103а, ул. Герцена, д. №№ 98, 115, 121, 124, ул. Рабочей — д. №№ 7, 9, 9а, 11, 16.

 6 и 7 октября подвоз питьевой воды будет организован по адресам: ул. Герцена, д. 121- ул. Рабочая, д. 9а (с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 20.00). С 16.00 до 19.00 цистерна с водой будет стоять на ул. Герцена, д. 115. Адреса по ул. Ветошкина, д. 103а — ул. Герцена, д. 98 запастись водой могут с 10.00 до 12.00 и с 19.00 до 21.00.

 

Тэги: ремонт, отключение воды

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Коронавирус выявлен у 15 медработников Харовской ЦРБ
49 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Мэр Вологды заявил, что бесплатно раздавать маски жителям неправильно
57 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
48 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
У главы Череповца Маргариты Гусевой обнаружили коронавирус
37 новых случаев коронавируса выявили в Череповце за сутки
50 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Главврача Междуреченской ЦРБ наказали за невыплату в срок персоналу «коронавирусных» надбавок
Коронавирусный госпиталь Череповца заполнен более чем наполовину
06.10.2020 [Общество]

Более тысячи человек болеют коронавирусом в Вологодской области

105
0
06.10.2020 [Общество]

«Ростелеком» не смог доказать в суде, что понес 4,3 млн. рублей убытков при обустройстве паркоматов в Вологде

229
0
05.10.2020 [БлогоVO]

«Спасибо вам за то, что поддержали «Единую Россию». Как вологодские чиновники поблагодарили жителей Ломоватки за доверие и оставили их без дороги

944
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

При пожаре в дачном доме в микрорайоне Лукьяново в Вологде погиб мужчина
Более тысячи человек болеют коронавирусом в Вологодской области
Вологжанин без водительских прав проехал по ноге остановившего его инспектора ДПС
Жительница Тотьмы взыскала с администрации 50 тысяч рублей за свое падение на скользкой дороге
В частных детсадах Вологды создадут 160 бюджетных мест
«Ростелеком» не смог доказать в суде, что понес 4,3 млн. рублей убытков при обустройстве паркоматов в Вологде
В Вологде ограничили водоснабжение 17 домов
 
25.09.2020 [Общество]

Забытые названия улиц Вологды: Кирилловская и Александровская улицы, Парадная площадь

3299
0
05.10.2020 [БлогоVO]

Город Устюжна. Красота, которая сохранилась только потому, что нет денег ее снести

391
0
02.10.2020 [Обзор Прессы]

Развод по-вологодски

2056
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика