Житель Сокола подозревается в поджоге деревянного дома на улице Мамонова

05.10.2020 [Происшествия]

В Соколе сотрудники Росгвардии задержали 30-летнего местного жителя, подозреваемого в поджоге дома на улице Мамонова 3 октября.

Сообщение о том, что неизвестный мужчина пытается поджечь дом, поступило правоохранителям около 10 часов утра. Вместе с росгвардейцами на место происшествия прибыли пожарные, которые эвакуировали из здания 12 человек. Ещё четверых жильцов, в том числе одного ребёнка, спасли из огня.

— Росгвардейцы выяснили приметы гражданина, который, по словам местных жителей, пытался поджечь дом. Стражи правопорядка в ходе проверили ближайших дворов задержали схожего по приметам мужчину и установили его личность. Житель г. Сокол 1990 г. р. находился в состоянии алкогольного опьянения», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

 

Тэги: поджог, пожар

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Коронавирус выявлен у 15 медработников Харовской ЦРБ
49 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
48 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
У главы Череповца Маргариты Гусевой обнаружили коронавирус
Мэр Вологды заявил, что бесплатно раздавать маски жителям неправильно
37 новых случаев коронавируса выявили в Череповце за сутки
57 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
50 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Главврача Междуреченской ЦРБ наказали за невыплату в срок персоналу «коронавирусных» надбавок
Коронавирусный госпиталь Череповца заполнен более чем наполовину
05.10.2020 [Общество]

Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Вологодской области продлили до 30 ноября

893
0
05.10.2020 [Общество]

Митрополит наградил вологодского губернатора Олега Кувшинникова знаком храмостроителя

755
0
05.10.2020 [Общество]

ФСБ обнаружила нарушения при закупке перчаток в медучреждения Вологодской области

1112
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

У депутата Гордумы Череповца Романа Маслова обнаружили коронавирус
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Вологодской области продлили до 30 ноября
Дополнительные койки развернут в коронавирусных госпиталях Вологды и Череповца
Вологодских школьников отправят на каникулы досрочно, с 19 октября
Житель Сокола подозревается в поджоге деревянного дома на улице Мамонова
18-летнего вологжанина обманули на 15 тысяч рублей при оказании интим-услуг
В Вологде ищут подрядчика на строительство детсада на улице Народной
 
25.09.2020 [Общество]

Забытые названия улиц Вологды: Кирилловская и Александровская улицы, Парадная площадь

3210
0
05.10.2020 [БлогоVO]

«Спасибо вам за то, что поддержали «Единую Россию». Как вологодские чиновники поблагодарили жителей Ломоватки за доверие и оставили их без дороги

611
0
02.10.2020 [Обзор Прессы]

Развод по-вологодски

1825
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика