Житель Сокола подозревается в поджоге деревянного дома на улице Мамонова

В Соколе сотрудники Росгвардии задержали 30-летнего местного жителя, подозреваемого в поджоге дома на улице Мамонова 3 октября.

Сообщение о том, что неизвестный мужчина пытается поджечь дом, поступило правоохранителям около 10 часов утра. Вместе с росгвардейцами на место происшествия прибыли пожарные, которые эвакуировали из здания 12 человек. Ещё четверых жильцов, в том числе одного ребёнка, спасли из огня.

— Росгвардейцы выяснили приметы гражданина, который, по словам местных жителей, пытался поджечь дом. Стражи правопорядка в ходе проверили ближайших дворов задержали схожего по приметам мужчину и установили его личность. Житель г. Сокол 1990 г. р. находился в состоянии алкогольного опьянения», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.