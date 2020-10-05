Выставка работ художника Сергея Радюка откроется в Вологде 8 октября

05.10.2020 [Культура]

Выставка «25 лет спустя» живописца Сергея Радюка откроется в Галерее современного искусства «Красный мост» в Вологде 8 октября.

Картины будут объединены живописной трилогией: «Осень. Дамы прилетели», «Белое на белом» и «Стены и пространство».

- Что касается Сергея Радюка, то, наряду с художниками 20-21 веков, использующими в создании своих произведений все органы чувств: и синтез искусств, и смешение жанров, он близок с сотоварищами к созданию в живописи стиля «Джаз», - говорится в анонсе выставки. - Как вы знаете, «Джаз» - это импровизация. И Сергей Радюк большое внимание уделяет созданию живописных полотен, импровизируя со сцены, а зачастую предлагает сначала зрителю внести свою лепту на поверхность холста, поделившись своими мыслями и энергетикой.

Сергей Радюк родился в 1965 году в Белоозерске (Белоруссия). Окончил Минское художественное училище. Член Союза художников России с 1992 года. 

Философ, художник, арт-критик, основатель и президент Международной общественной организации художников «Солнечный квадрат». Автор более 70-ти персональных и участник многочисленных международных, республиканских и зональных выставок, а также выставок «Солнечного квадрата». С именем Сергея Радюка связана организация пленэров на базе литературного музея Игоря Северянина во Владимировке с 1997 года.

Картины художника находятся в государственных музеях Люксембурга, Южной Кореи, Вьетнама, Белоруссии и России, а также в частных коллекциях 43 стран мира.

Торжественное открытие выставки 8 октября в 18.00 по адресу: Вологда, Набережная 6 Армии, 143. Режим работы галереи: суббота – четверг с 10:00 до 18:00. Выходной – пятница.

Вход свободный. 

Возрастных ограничений нет.
 

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