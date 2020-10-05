Вологжанин напал в подъезде на пенсионерку, отобрав у неё сумку и пакет с продуктами

05.10.2020 [Общество]

В Вологде полицейские раскрыли грабёж, совершенный в отношении 75-летней местной жительницы. Потерпевшая рассказала, что неизвестный мужчина напал на неё в подъезде, отобрал сумку и пакет с продуктами.

Подозреваемым в грабеже оказался ранее судимый за аналогичные преступления 34-летний вологжанин. Мужчину задержали. Он признался в содеянном и пояснил, что в магазине увидел потерпевшую, державшую в руках деньги.

«Злоумышленник проследовал за потерпевшей и зашел вместе с ней в подъезд. Далее подозреваемый повалил женщину на пол и ударил несколько раз. После чего, похитив сумку и пакет с продуктами, скрылся в неизвестном направлении. Все похищенные вещи он выкинул в мусорку, оставив себе только деньги и два сотовых телефона», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 10 тысяч рублей.

 

 

Тэги: грабежи

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Коронавирус выявлен у 15 медработников Харовской ЦРБ
Водитель «Ниссана» погиб в результате ДТП в Череповецком районе
49 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
48 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
У главы Череповца Маргариты Гусевой обнаружили коронавирус
39 пациентов с коронавирусом в Вологодской области находятся в тяжелом состоянии
37 новых случаев коронавируса выявили в Череповце за сутки
50 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Главврача Междуреченской ЦРБ наказали за невыплату в срок персоналу «коронавирусных» надбавок
Коронавирусный госпиталь Череповца заполнен более чем наполовину
02.10.2020 [БлогоVO]

Реставрация — процесс не быстрый

985
0
01.10.2020 [БлогоVO]

Будучи этим летом в Вытегре, поразился огромному количеству лесовозов. В этом исходе природы имеется что-то библийское

1321
0
01.10.2020 [БлогоVO]

Вышли! Наконец-то, разрешилось. Четверо суток блуждали трое вологжане в районе степановского болота

1553
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжанин напал в подъезде на пенсионерку, отобрав у неё сумку и пакет с продуктами
В Вытегре четверо подростков бросали петарды в рубку пришвартованного катера
Мэр Вологды заявил, что бесплатно раздавать маски жителям неправильно
17 классов в школах Вологды выведены на карантин из-за заболевших COVID-19
В Череповце осудили мужчину, который заставил знакомого купить ему телевизор
В Вологде репетиторы будут бесплатно заниматься с детьми из малообеспеченных семей
В Грязовецком районе погиб водитель караката
 
25.09.2020 [Общество]

Забытые названия улиц Вологды: Кирилловская и Александровская улицы, Парадная площадь

3149
0
05.10.2020 [БлогоVO]

«Спасибо вам за то, что поддержали «Единую Россию». Как вологодские чиновники поблагодарили жителей Ломоватки за доверие и оставили их без дороги

222
0
02.10.2020 [Обзор Прессы]

Развод по-вологодски

1595
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика