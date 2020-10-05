Вологжанин напал в подъезде на пенсионерку, отобрав у неё сумку и пакет с продуктами

В Вологде полицейские раскрыли грабёж, совершенный в отношении 75-летней местной жительницы. Потерпевшая рассказала, что неизвестный мужчина напал на неё в подъезде, отобрал сумку и пакет с продуктами.

Подозреваемым в грабеже оказался ранее судимый за аналогичные преступления 34-летний вологжанин. Мужчину задержали. Он признался в содеянном и пояснил, что в магазине увидел потерпевшую, державшую в руках деньги.

«Злоумышленник проследовал за потерпевшей и зашел вместе с ней в подъезд. Далее подозреваемый повалил женщину на пол и ударил несколько раз. После чего, похитив сумку и пакет с продуктами, скрылся в неизвестном направлении. Все похищенные вещи он выкинул в мусорку, оставив себе только деньги и два сотовых телефона», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 10 тысяч рублей.