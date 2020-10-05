В Вытегре четверо подростков бросали петарды в рубку пришвартованного катера

В Вытегре сотрудники Росгвардии задержали четверых подростков, бросавших зажжённые петарды в рубку пришвартованного катера. Инцидент произошёл на улице Краснофлотской.

«Из помещения рубки уже шел дым. Бойцы вневедомственной охраны сообщили о возгорании в местную пожарную часть, а также вызвали на место происшествия сотрудников полиции. Росгвардейцы сняли ребят с судна, а затем передали их сотрудникам по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Прибывшие на место пожарные вскрыли рубку и вынесли оттуда задымившиеся вещи. Возгорание на судне было предотвращено.