17 классов в школах Вологды выведены на карантин из-за заболевших COVID-19

05.10.2020 [Общество]

В Вологде почти два десятка классов выведены на карантин из-за заболевших учеников. 

— На дистанционное обучение выведены 17 классов в 11 школах. Это 1, 2, 8, 12, 14, 23, 29, 33, 37, 39, 41 школы. Это классы, где есть случаи заболевания школьников коронавирусной инфекцией. 70 школьников находились в контакте с заболевшими родителями и тоже выведены на дистанционное обучение. Это ребята из 27 школ нашего города. Не буду их перечислять. Кроме того, заболели четыре педагога — это 14, 15 и 42 школы, — рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов в ходе прямого эфира 5 октября. 

В детсадах города приостановлена работа шести групп, четыре из них из-за болеющих детей, два — из-за заболевшего педагога. 

По словам мэра,  некоторые привозят в Вологду коронавирус из отпусков: «Были случаи, когда COVID привозили из Турции, например».

Ранее NewsVo сообщал, что за последние сутки в Вологодской области выявили 12 заболевших COVID-19. Воропанов отметил, что из 300 мест коронавирусного госпиталя на данный момент заняты уже 195. 

Тэги: коронавирус

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