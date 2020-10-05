В Череповце осудили мужчину, который заставил знакомого купить ему телевизор

05.10.2020 [Происшествия]

В Череповце суд огласил приговор 35-летнему местному жителю, признанному виновным в мошенничестве в крупном размере и вымогательстве.

Как установлено судом, 7 ноября 2019 года обвиняемый взял у малознакомого ему потерпевшего Е. три тысячи рублей, которые позже вернул, чтобы войти к нему в доверие.

- Затем с 7 ноября по 22 декабря 2019 года подсудимый под различными надуманными предлогами (например, под предлогом решения проблем с полицией и избежания привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления) стал брать в долг у Е. деньги, не намереваясь их возвращать. Таким образом, подсудимый путем обмана и злоупотребления доверием похитил у потерпевшего 295 000 рублей и распорядился ими по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Кроме того, 5 января 2020 года, подсудимый пришёл домой к потерпевшему и, угрожая избиением, потребовал у него деньги. Поскольку в банке Е. отказали в кредите, они поехали в магазин бытовой техники, где обвиняемый заставил купить ему телевизор стоимостью более 76 тысяч рублей.

Когда на следующий день вымогатель потребовал купить ему холодильник, потерпевший обратился в полицию.

Обвиняемый полностью признал вину и частично возместил причинённый ущерб. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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