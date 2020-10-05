В Вологде репетиторы будут бесплатно заниматься с детьми из малообеспеченных семей

Возможность бесплатно заниматься с репетиторами появилась у вологодских школьников из многодетных и малообеспеченных семей.

Занятия проводят волонтеры с педагогическим образованием в рамках проекта «Служение доброй воли» на средства Фонда президентских грантов, сообщает Агентство социальной информации.

– Обращаются совершенно разные семьи, есть те, кто взял детей из детского дома, – говорит Алла Оботурова, организатор проекта «Служение доброй воли». – Таким семьям нужна поддержка. Даже дистанционные программы обучения, которые внедряют сейчас, они требуют определенной подготовки. А как справиться, когда у тебя пять или шесть детей? Причем школьники действительно приходят к нам с таким уровнем знаний, который требует, чтобы с детьми занимались. Мы даже думаем отказаться от групповых занятий, которые были запланированы, будем заниматься индивидуально.

Сообщается также, что семьям не нужно искать, с кем оставить своих младших детей, пока старшие занимаются с педагогами. На занятия можно приходить всем вместе. Малышам на время занятий предложат творческие задания.

Занятия проходят на базе воскресной школы кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы по адресу: Вологда, Говоровский проезд, 2А. Узнать дополнительную информацию и записаться на занятия можно по телефону 8 911 513 3596

