В Вологде расследуют убийство 58-летней работницы котельной

25-летняя сотрудница котельной на Окружном шоссе в Вологде подозревается в убийстве коллеги. Трагедия произошла 1 октября.

Тело 58-летней женщины с множественными ранами головы обнаружили вечером на площадке деаэраторов второй очереди.

— По подозрению в причастности к совершению преступления задержана 25-летняя коллега погибшей, с которой последняя с недавних пор работала в одной смене. По ходатайству следствия молодой женщине судом 03.10.2020 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Следователи полагают, что вечером 1 октября подозреваемая заступила на смену и вскоре совершила нападение на коллегу. Взяв кухонный нож, подозреваемая попыталась нанести им потерпевшей удары, а когда та побежала от нее, сбила с ног и повалила на пол. После этого девушка нанесла удары металлической трубой по голове потерпевшей. От полученных телесных повреждений та скончалась.

На месте были изъяты предполагаемые орудия преступления — нож и металлическая труба. По имеющимся данным, подозреваемая не сумела нанести женщине проникающих ножевых ранений, причиной ее смерти явилась травма головы.

В ходе допросов подозреваемая не объяснила следователям причины содеянного. Планируется проведение судебной психиатрической экспертизы.

Обстоятельства трагедии устанавливается, ведется следствие.

Ранее NewsVo сообщал, что в Череповце следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве работницы городского водоканала. Тело 50-летней женщины со следами побоев было обнаружено в помещении станции очистных сооружений МУП «Водоканал» в Домозеровском сельском поселении около 4 утра 18 июля.