В России запретили использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга

Новые правила противопожарного режима вступят в действие в России с 1 января 2021 года. Нельзя будет использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга, если это изначально не предусмотрено проектной документацией. Речь идёт о детских развивающих центрах, развлекательных центрах, а также залах для проведения торжественных мероприятий, праздников и спортивных мероприятий в арендованных помещениях, которые были построены для других целей.

В правилах говорится, что в зданиях организации отдыха детей и их оздоровления не допускается размещать детей на мансардном этаже зданий и сооружений IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности C2 и C3. Не допускается размещать более 50 детей в помещениях зданий и сооружений IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности C2 и C3.

К зданиям четвертой степени огнестойкости относятся сооружения с несущими конструкциями и ограждениями из легко воспламеняемых материалов, например, дерева. А также одноуровневые здания с каркасной схемой, где каркас - стальной, а ограждения сделаны из профильных листов с утеплителем из горючего материала. К зданиям пятой степени огнестойкости относятся сооружения, которые не предполагают постоянного наличия людей, не предназначены для хранения горючих и взрывоопасных материалов и для использования в них электроприборов. Класс конструктивной пожарной опасности С2 – разрешает использовать при возведении строения слабо- и умеренно горючие материалы. А С3 – самый простой и опасный класс, который предполагает минимальные требования к степени огнестойкости конструкций.

По новым правилам запрещается также размещать более 10 детей на этаже с одним эвакуационным выходом.

Нововведения опубликованы на Официальном интернет-портале правовой информации и вступят в силу с 1 января 2021 года.

