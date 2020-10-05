Автобус с фотографиями актёров Драмтеатра курсирует по улицам Вологды

Автобус, обклеенный фотографиями актёров Вологодского драматического театра, вышел на маршрут №48 в Вологде в начале октября.

- Спешим поделиться радостной новостью, мы стали к вам еще ближе, дорогие зрители, - сообщается на странице театра в социальной сети. - По г. Вологде ездит автобус, содержащий информацию для связи с нами, а украшают его актеры драматического театра, безумно, соскучившиеся за период самоизоляции.