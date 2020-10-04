Вологжанин Талех Гусейнов стал чемпионом Северо-Запада по боксу

С 29 сентября по 3 октября в Петрозаводске прошло Первенство Северо-Западного федерального округа по боксу среди мужчин и женщин, посвящённое 100-летию Республики Калерия. В нем приняло участие 73 сильнейших спортсмена из 9 регионов Северо-Запада.

Вологжанин Талех Гусейнов стал чемпионом в весовой категории до 81 кг. В финальном бою спортсмен одолел представителя Псковской области Павла Иванова. Это уже не первый успех Талеха на окружном Первенстве, в мае 2018 года он становился бронзовым призером, только в более легкой категории, до 75 кг.