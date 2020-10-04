Пять человек пострадали в ДТП в Череповце

В Череповце в столкновении «Киа» и «Тойота» пострадали пять человек, из них трое детей. ДТП произошло днем 3 октября на улице Раахе у дома № 2.

По предварительным данным пресс-службы областного УМВД, 36-летний водитель «Киа» проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в «Тойоту» под управлением 41-летнего мужчины.

— В результате ДТП пострадала пассажирка автомашины КИА, девочка 2015 г. р., она с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и тупую травму живота направлена в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

Водитель Киа с подозрением на травму бедра также был госпитализирован. Кроме того, пострадали 42-летняя и семилетняя пассажирки, с подозрением на тупые травмы живота они направлены в медучреждение. Еще одна, 8-летняя пассажирка Тойоты, также госпитализирована с травмами.