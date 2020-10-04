В Вологде спасатели достали из реки затонувший ВАЗ

04.10.2020 [Происшествия]

В Вологде спасатели извлекли из воды легковой автомобиль, сообщает 4 октября пресс-служба областного УМЧС.

— Из реки Вологда, в районе Набережной VI армии 159 областной столицы извлечен легковой автомобиль ВАЗ 2112. Средство передвижения оказалась в воде 3 октября. Подробности устанавливаются, — говорится в сообщении.

Как рассказал новостному порталу городской администрации вологда.рф начальник аварийно-спасательной службы Вологды Леонид Анчуков, владелец ВАЗа - молодой человек - забыл поставить автомобиль на ручной тормоз. 

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