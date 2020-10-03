Футбольный матч «СДЮШОР-Вологда» — «Агат», запланированный на 4 октября, не состоится

03.10.2020 [Общество]

Матч 12 тура Первенства Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо» между «СДЮШОР-Вологда» и «Агатом» из Гаврилов Яма, который должен был пройти 4 октября, не состоится. Причина - опасность заражения коронавирусом. 

Так, часть футболистов и тренеров «Агата» тренируются и работают в ярославском «Шиннике», в котором зафиксировали вспышку COVID-19, и команда из Гаврилов-Ям просто не успевает пройти тестирование на наличие или отсутствие вируса, сообщает пресс-служба вологодской команды со ссылкой на МФФ «Золотое кольцо».

«СДЮШОР-Вологда» будет засчитана техническая победа в этом матче со счётом 3:0.
 

Тэги: Футбол

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