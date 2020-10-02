С 2021 года в Вологодскую молочнохозяйственную академию можно будет поступить после девятого класса

02.10.2020 [Общество]

В 2021 абитуриенты с основным общим образованием смогут поступить в технологический колледж Вологодской государственной молочнохозяйственной академии, сообщает пресс-служба вуза.

Речь идет о направлениях подготовки «Технология молока и молочных продуктов» и «Охотоведение и звероводство», которые реализуются на базе технологического колледжа. Раньше на эти программы обучения принимались абитуриенты только со средним общим образованием — после окончания 11 классов школы.

— С 2021 года на программы среднего профессионального образования в Вологодскую ГМХА можно будет поступить только после 9 класса, выпускники 11 классов будут приниматься только на направления подготовки бакалавриата и специалитета, — говорится в сообщении. 

На направлении  «Технология молока и молочных продуктов» предусмотрено 25 бюджетных мест, срок обучения — 3 года, 10 месяцев. На «Охотоведение и звероводство» впервые выделено 15 бюджетных мест, срок обучения — 2 года, 10 месяцев. Абитуриенты будут зачисляться по конкурсу аттестатов. И специальным, и общеобразовательным дисциплинам студентов будут обучать преподаватели Вологодской ГМХА.

Тэги: ВГМХА, абитуриенты

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