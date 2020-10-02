Жителя Ярославля приговорили к исправительным работам за попытку кражи колёс с автомобиля в Череповце

02.10.2020 [Происшествия]

В Череповце суд огласил приговор 44-летнему жителю Ярославля за попытку кражи колёс с чужого автомобиля.

Как установлено судом, инцидент произошёл утром 10 июня 2020 года у дома №10 на улице Луначарского. Обвиняемый снял 4 колеса с «Nissan X-Trail» общей стоимостью 156 тысяч рублей и загрузил их в свой автомобиль. Довести преступление до конца он не смог, так как был задержан наблюдавшими за ним полицейскими.

«Согласно показаниям полицейских, им поступила оперативная информация, что в Череповец из Ярославля должно прибыть лицо для совершения хищений колес с указанием марки и номера его автомобиля. В ходе ОРМ они обнаружили этот автомобиль и установили за водителем постоянное визуальное наблюдение», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимый полностью признал вину. Ему назначено наказание в виде 9 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Суд зачёл мужчине время содержания под стражей в срок отбывания наказания и освободил его от дальнейшего отбывания наказания. Приговор вступил в законную силу.

Тэги: кража

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