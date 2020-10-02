В Бабаевском районе открыли памятник погибшим при бомбардировках у станции Тешемля

02.10.2020 [Общество]

Памятник «Погибшим при бомбардировках у станции Тешемля в годы Великой Отечественной войны» открыли в Бабаевском районе. Станция, расположенная в 22-х километрах районного центра, в годы войны была пограничной, в десяти километрах от нее — разъезд Верхневольский Ленинградской области.

— Первый раз станцию бомбили вечером 28 августа 1941 года, когда на ее путях стоял эшелон с войсками. С огромной нагрузкой работала железная дорога Вологда-Бабаево-Заборье. Пропускали в сутки 60-80 поездов.
8 сентября фашисты прорвались через Мгу на Шлиссельбург и отрезали Ленинград от страны. Началась блокада. Под бомбардировками гитлеровской авиации на фронт следовали воинские эшелоны с солдатами, вооружением, продовольствием, боеприпасами, горючим, техникой. А навстречу, с фронта в тыл, шли санитарные поезда с ранеными. На вагонах — красный крест. Гитлеровские летчики охотились за ними, — написал на своей странице в соцсети глава Бабаевского района Юрий Парфенов.

В один из дней Великой Отечественной войны на подходе к Тешемле бомбардировщик атаковал двигающийся состав с эвакуированными ленинградцами. Поезд встал — были убиты​ машинист и помощник, кочегар и главный кондуктор. Многие пассажиры-ленинградцы погибли и были ранены.

В этом году на средства жителей на месте массового захоронения погибших мирных жителей, эвакуированных блокадников, солдат, рабочих железной дороги, установлен памятник. 

Тэги: памятник, ВОВ
Фото со страницы Юрия Парфенова в соцсети

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