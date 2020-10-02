Безработный череповчанин до смерти избил 78-летнего отца

02.10.2020 [Происшествия]

В Череповце следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 78-летнего пенсионера. В причастности к гибели мужчины подозревается его 42-летний сын. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Тело пенсионера было обнаружено 30 сентября 2020 года в его квартире на улице Архангельской. При осмотре были обнаружены следы побоев. Эксперты установили, что причиной смерти мужчины стали травматический шок и тупая травма груди.

«По подозрению в причастности к совершению преступления незамедлительно задержан 42-летний безработный сын погибшего, который проживал с отцом в одной квартире. Как выяснили следователи, пенсионер не раз упрекал злоупотреблявшего спиртным сына в его образе жизни, что являлось причиной их конфликтов. Несколько месяцев назад череповчанин был привлечен к административной ответственности за причинение отцу побоев», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

По версии следствия, 28-29 сентября пьяный подозреваемый в ходе очередной ссоры с отцом избил его и ушёл к соседям распивать спиртное. Вернувшись домой спустя сутки, он обнаружил, что потерпевший скончался.

Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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