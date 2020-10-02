Руководителя администрации Усть-Кубинского района уличили в приемке не выполненных работ

02.10.2020 [Общество]

Руководитель администрации Усть-Кубинского района Александр Семичев подписал акты о приемке работ, которые на самом деле были выполнены не полностью. Речь идет об установке фонарей у дома культуры в Устье. 

— Постановлением заместителя начальника департамента финансов Вологодской области руководитель администрации Усть-Кубинского муниципального района Александр Семичев привлечен к административной ответственности по ч. 10 ст. 7.32 КоАП РФ (приемка выполненной работы (ее результатов) при несоответствии работы условиям контракта, при этом выявленное несоответствие не устранено подрядчиком и привело к уменьшению объема выполняемых работ для муниципальных нужд). Семичеву назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В материалах дела говорится, что Семичев принял работы по муниципальному контракту, хотя по факту подрядчик установил только шесть фонарей из десяти. Стоимость оплаченных, но невыполненных работ составила 46 000 рублей.

Чиновник попытался оспорить свое привлечение к ответственности через суд. Он просил снизить размер назначенного наказания до 10 000 рублей, «поскольку никаких вредных последствий его поступок не повлек, все недостающие элементы благоустройства находятся в исправном состоянии на хранении». Вину в совершении административного правонарушения он не отрицал.

Тем не менее, суд не нашел оснований для смягчения наказания, жалоба осталась без удовлетворения.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.

Тэги: дом культуры, благоустройство

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