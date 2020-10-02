В Вологде двое подростков похитили туфли из магазина и продали на рынке

В Вологде суд огласил приговор 14-летнему и 15-летнему местным жителям, признанным виновными в грабеже. Как установлено судом, инцидент произошёл 24 декабря 2019 года в магазине обуви на улице Мира.

«Один из них зашел в торговый зал, а второй на случай его преследования продавцами остался придерживать дверь в открытом положении. Несовершеннолетний в магазине схватил коробку с женскими туфлями и вместе с приятелем убежал», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Украденное подсудимые в тот же день продали на рынке за 700 рублей, а вырученные деньги потратили на еду. Туфли стоимостью 2000 рублей удалось разыскать и вернуть владельцу.

Приговором суда им назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года каждому.