Череповецкая «Северсталь» проиграла финскому «Йокериту» со счетом 2:5

Череповецкая «Северсталь» уступила финскому «Йокериту» в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Команды на равных провели два первых периода, в каждом из этих отрезков игры обменявшись шайбами. Сначала Александр Петухов и Владислав Кодола при игре в меньшинстве убежали один на один с вратарем, и последний отправил шайбу в ворота. Уйти на первый перерыв лидерами череповчанам не позволил фин Микко Лехтонен, который за минуту с небольшим до конца первого периода реализовал большинство.

В середине второй двадцатиминутки щелчком из средней зоны атаки, при игре большинстве, Владислав Провольнев вновь вывел череповчан вперёд, и опять, как и в первом периоде, «Йокерит» сравнял счет спустя несколько минут. 2:2 после сорока минут игры. Определяющей в матче стала третья двадцатиминутка, когда гости трижды "расстреляли" ворота Владислава Подъяпольского. Результат матча 2:5, поражение «Северстали» .

«Второй раз на одни и те же грабли наступаем. Что с Минском, что здесь – надо забивать в большинстве. Хотя, в принципе одну забили и одну пропустили в меньшинстве. В принципе, хорошая игра с нашей стороны. Третий период – пять минут, даже больше пяти минут в атаке против двух минут соперника. При этом 0:3, конечно, не по игре, но такие ошибки, которые мы в обороне допускали, с таким соперником, конечно, они не прощают. Надо всем пальчик на себя развернуть, надо забивать, реализовывать те моменты, которые были сегодня. Мы в большинстве много бросали сегодня. Вторую игру по ленточке ходит и никак её туда не «засосёт». Ничего, работаем дальше. » сказал на послематчевой пресс-конференции гл. тренер «Северсталь» Андрей Разин.

Этой игрой «Северсталь» завершила трехматчевую домашнюю серию, одна победа и два поражения, такой её итог. Впереди череповчан ждет самый дальний выезд, в Сибирь и на Дальний Восток. Следующий матч череповчане проведут 6 октября, в Новосибирске, против «Сибири».