Двое жителей Белозерска подозреваются в серии краж аккумуляторов из автомобилей в Череповце

В Череповце полицейские задержали жителей Белозерска, подозреваемых в кражах из автомобилей.

Двое потерпевших обратились в полицию в один день в конце сентября. Мужчины – владельцы грузовиков - пояснили, что оставили машины на стоянке на улице Мира и из их транспортных средств пропали аккумуляторы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к краже могут быть причастны двое мужчин 18 и 20 лет из Белозерска.

— Подозреваемые были задержаны полицейскими и доставлены в отдел полиции. В ходе работы с иногородними жителями стражи правопорядка установили причастность молодых людей еще к 4 аналогичным фактам. Подозреваемые признались, что похитили АКБ с отечественных автомобилей на ул. Устюженской. В общей сложности сумма ущерба для пострадавших составила порядка 60 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба череповецкого УМВД.

Задержанные также пояснили, что отвозили украденные аккумуляторы на машине, принадлежащей матери одного из них, в скупку, а вырученные деньги делили поровну.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.