Двое жителей Белозерска подозреваются в серии краж аккумуляторов из автомобилей в Череповце

02.10.2020 [Общество]

В Череповце полицейские задержали жителей Белозерска, подозреваемых в кражах из автомобилей.

Двое потерпевших обратились в полицию в один день в конце сентября. Мужчины – владельцы грузовиков - пояснили, что оставили машины на стоянке на улице Мира и из их транспортных средств пропали аккумуляторы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к краже могут быть причастны двое мужчин 18 и 20 лет из Белозерска.

— Подозреваемые были задержаны полицейскими и доставлены в отдел полиции. В ходе работы с иногородними жителями стражи правопорядка установили причастность молодых людей еще к 4 аналогичным фактам. Подозреваемые признались, что похитили АКБ с отечественных автомобилей на ул. Устюженской. В общей сложности сумма ущерба для пострадавших составила порядка 60 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба череповецкого УМВД.

Задержанные также пояснили, что отвозили украденные аккумуляторы на машине, принадлежащей матери одного из них, в скупку, а вырученные деньги делили поровну.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Тэги: автокражи

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Водитель «Ниссана» погиб в результате ДТП в Череповецком районе
49 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
48 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
48 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
47 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
39 пациентов с коронавирусом в Вологодской области находятся в тяжелом состоянии
У главы Череповца Маргариты Гусевой обнаружили коронавирус
Два человека пострадали в ДТП на Кирилловском шоссе в Череповце
Забытые названия улиц Вологды: Кирилловская и Александровская улицы, Парадная площадь
Вологодским работодателям рекомендовали по возможности переводить сотрудников на удаленку
28.09.2020 [Общество]

Комитет по охране памятников начал расследование из-за сноса мемориала павшим воинам в Белозерске

1446
0
30.09.2020 [Общество]

Депутат Госдумы Александр Хинштейн попросил прокуратуру проверить законность сноса стелы павшим воинам в Белозерске

861
0
30.09.2020 [Общество]

В деревне Бушуиха Грязовецкого района разрушается памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны

774
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жительница Тарноги потеряла 600 тысяч рублей, «играя на бирже» с мошенником
Сборная Вологодской области стала чемпионом России по голболу
Экс-руководителя управления образования в Соколе осудили за мошенничество при получении пенсии
Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа построят в Вологде рядом с ледовым дворцом в Бывалово
В Вологде заработала приемная уполномоченного по правам пенсионеров
Череповецкая «Северсталь» проиграла финскому «Йокериту» со счетом 2:5
Двое жителей Белозерска подозреваются в серии краж аккумуляторов из автомобилей в Череповце
 
25.09.2020 [Общество]

Забытые названия улиц Вологды: Кирилловская и Александровская улицы, Парадная площадь

2801
0
01.10.2020 [БлогоVO]

Будучи этим летом в Вытегре, поразился огромному количеству лесовозов. В этом исходе природы имеется что-то библийское

548
0
01.10.2020 [Обзор Прессы]

Как пандемия «подкосила» экономику и социальную сферу Вологодской области

921
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика