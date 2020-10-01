В Вологде полицейские помешали пенсионерке перевести 930 тысяч рублей мошенникам

В Вологде в торговом центре два участковых помешали пенсионерке перевести почти миллион рублей мошенникам. Полицейские заметили, что женщина встревоженно с кем-то разговаривает по телефону и предположили, что ее собеседниками могут быть злоумышленники.

— Во время беседы полицейские выяснили, что на мобильный телефон женщине поступил звонок от абонента с номером московского региона. Неизвестный представился сотрудником службы безопасности банка и пояснил, что со счёта местной жительницы мошенники пытаются похитить денежные средства. Для сохранения сбережений необходимо срочно снять всю наличность и через банкомат перевести её на резервный счёт, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Поверив звонившему, пенсионерка стала выполнять его указания. Сначала она пришла в отделение банка и сняла 930 тысяч рублей со счета. Затем она отправилась в торговый центр, чтобы через банкомат перевести деньги, как ее убедили мошенники, на «резервный счет».

Полицейские взяли трубку у женщины и сами вступили в разговор со злоумышленником. Тогда звонивший начал говорить, что он является внуком пожилой вологжанки. Та это отрицала.



Женщина поняла, что чуть не попалась на уловку мошенника и вместе с полицейскими отправилась в отдел и написала заявление. Возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», части 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».