В Грязовце продавца салона сотовой связи будут судить за присвоение товаров на 24 тысячи рублей

В Грязовце полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя, подозреваемого в присвоении товаров из салона сотовой связи, где он работал.

В ходе инвентаризации сотрудники магазина обнаружили недостачу техники: телефона, смарт браслета, внешнего аккумулятора и портативной колонки. Общая сумма ущерба составила 24 тысячи рублей. Подозреваемым в краже оказался менеджер по продажам данного салона. Он пояснил, что брал технику для личного использования.

Уголовное дело по факту присвоения передано в суд. Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы. У него изъяли часть украденного имущества. Ущерб за телефон молодой человек возместил в полном объёме.