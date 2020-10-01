В Вологде подставного директора трёх фирм осудили условно

01.10.2020 [Общество]

В Вологде суд огласил приговор 33-летнему местному жителю, обвиняемому в незаконном использовании документов для образования юридического лица и неправомерном обороте средств платежей. Как установлено судом, мужчина предоставил свой паспорт для регистрации трёх фирм.

«Вологжанин подписал все необходимые документы, открыл на фирмы счета в банках, для обслуживания которых подключены системы дистанционного обслуживания и управления данными счетами. Электронные средства, банковские карты, флэш-накопители, телефон, к которым привязывал счета, указывал в заявлениях на открытие счетов, он передавал посторонним лицам за вознаграждение. Организациями в действительности он не руководил и такого намерения не имел, хозяйственную деятельность не осуществлял, не имел доступа и к расчетным счетам, т.е. являлся подставным лицом», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

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