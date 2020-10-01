В Череповце появился памятник монтёру железнодорожных путей

В Череповце у здания филиала ОАО «РЖД» на улице Завокзальной появился памятник монтёру железнодорожного пути. Он представляет собой металлическую фигуру путейца, забивающего костыль в шпалу.

«На Северной дороге есть монументы, посвящённые машинистам, вагонникам, движенцам. А вот скульптуры, воспевающей тяжёлый труд путейца, до сих пор не было. Кроме того, меняются технологии, уходят в прошлое деревянные шпалы и костыли, и нам захотелось сохранить для истории эти приметы профессии», - сказал заместитель директора филиала Сергей Иванов.

Макет памятника выбрали в ходе конкурса, проводившегося внутри организации. Его победителем стал путеец Александр Громенко. Он же, вместе с коллегой Денисом Диановым, воплотил в жизнь свой замысел, сообщает газета "Гудок".