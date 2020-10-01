Главврача Междуреченской ЦРБ наказали за невыплату в срок персоналу «коронавирусных» надбавок

01.10.2020 [Общество]

Главврача Междуреченской ЦРБ привлекли к административной ответственности за невыплату в срок стимулирования работникам больницы. Речь идет о выплатах за особые условия труда в связи с риском заражения COVID-19.

— Госинспекция труда в ходе проверки установила, что 18 работникам больницы стимулирование за особые условия труда и дополнительную нагрузку в связи риском заражения новой коронавирусной инфекцией при исполнении должностных обязанностей, предусмотренное постановлением Правительства Вологодской области от 13.04.2020 г. № 375, за апрель 2020 года вместо 14.05.2020 г. выплачено лишь 09.06.2020 года, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Постановлением инспекции труда главный врач ЦРБ Ольга Воротилова была привлечена к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Ей было назначено наказание в виде предупреждения.

Пытаясь оспорить своё привлечение к ответственности, Воротилова обратилась в Междуреченский районный суд.  Медик заявила, что у нее было возможности произвести выплату в мае, так как деньги от департамента здравоохранения области поступили несвоевременно.

— Как следует из материалов дела, денежные средства на счет учреждения поступили 26 мая 2020 года. Суд с учетом важности и социальной значимости общественных отношений в сфере труда, трудовых прав работников, предусматривающих своевременную выплату заработной платы, оставил постановление без изменения, жалобу Ольги Воротиловой — без удовлетворения, — сообщает пресс-служба судов. 

По данным сайта правительства Вологодской области, за март-апрель за счет федеральных средств обеспечены выплаты 1385 работникам медицинских организаций области на сумму 33,8 миллионов рублей.

Тэги: коронавирус

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Водитель «Ниссана» погиб в результате ДТП в Череповецком районе
48 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
48 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
47 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
39 пациентов с коронавирусом в Вологодской области находятся в тяжелом состоянии
Два человека пострадали в ДТП на Кирилловском шоссе в Череповце
У главы Череповца Маргариты Гусевой обнаружили коронавирус
Забытые названия улиц Вологды: Кирилловская и Александровская улицы, Парадная площадь
49 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Вологодским работодателям рекомендовали по возможности переводить сотрудников на удаленку
01.10.2020 [Происшествия]

Три человека, заблудившиеся в Сокольском районе, самостоятельно вышли из леса

821
0
01.10.2020 [БлогоVO]

Вышли! Наконец-то, разрешилось. Четверо суток блуждали трое вологжане в районе степановского болота

290
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце мать выпавшего из окна 6-летнего мальчика приговорили к году исправительных работ
Суд закрыл дело вологодского админа паблика «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова
В Вологде полицейские помешали пенсионерке перевести 930 тысяч рублей мошенникам
Освящение Воскресенского собора на Кремлёвской площади в Вологде состоится 4 октября
В Грязовце продавца салона сотовой связи будут судить за присвоение товаров на 24 тысячи рублей
Портрет летчика-героя Алексея Годовикова начали рисовать на жилом доме в Череповце
В Вологде подставного директора трёх фирм осудили условно
 
25.09.2020 [Общество]

Забытые названия улиц Вологды: Кирилловская и Александровская улицы, Парадная площадь

2700
0
01.10.2020 [БлогоVO]

Будучи этим летом в Вытегре, поразился огромному количеству лесовозов. В этом исходе природы имеется что-то библийское

253
0
01.10.2020 [Обзор Прессы]

Как пандемия «подкосила» экономику и социальную сферу Вологодской области

431
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика