Главврача Междуреченской ЦРБ наказали за невыплату в срок персоналу «коронавирусных» надбавок

Главврача Междуреченской ЦРБ привлекли к административной ответственности за невыплату в срок стимулирования работникам больницы. Речь идет о выплатах за особые условия труда в связи с риском заражения COVID-19.

— Госинспекция труда в ходе проверки установила, что 18 работникам больницы стимулирование за особые условия труда и дополнительную нагрузку в связи риском заражения новой коронавирусной инфекцией при исполнении должностных обязанностей, предусмотренное постановлением Правительства Вологодской области от 13.04.2020 г. № 375, за апрель 2020 года вместо 14.05.2020 г. выплачено лишь 09.06.2020 года, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Постановлением инспекции труда главный врач ЦРБ Ольга Воротилова была привлечена к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Ей было назначено наказание в виде предупреждения.

Пытаясь оспорить своё привлечение к ответственности, Воротилова обратилась в Междуреченский районный суд. Медик заявила, что у нее было возможности произвести выплату в мае, так как деньги от департамента здравоохранения области поступили несвоевременно.

— Как следует из материалов дела, денежные средства на счет учреждения поступили 26 мая 2020 года. Суд с учетом важности и социальной значимости общественных отношений в сфере труда, трудовых прав работников, предусматривающих своевременную выплату заработной платы, оставил постановление без изменения, жалобу Ольги Воротиловой — без удовлетворения, — сообщает пресс-служба судов.

По данным сайта правительства Вологодской области, за март-апрель за счет федеральных средств обеспечены выплаты 1385 работникам медицинских организаций области на сумму 33,8 миллионов рублей.