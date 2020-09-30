Жителя Череповца будут судить за хулиганство с применением оружия и повреждение чужого автомобиля

30.09.2020 [Происшествия]

В Шекснинском районе полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего череповчанина, обвиняемого в хулиганстве и порче чужого автомобиля.

«По версии следствия, в начале августа мужчина 1982 г.р. из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок, совершил выстрелы из гладкоствольного ружья в сторону дома и машины жителей деревни Андруково. В дальнейшем мужчина несколько раз прикладом ружья ударил автомобиль Хендай. В результате инцидента никто не пострадал, но было повреждено имущество. Общий ущерб составил порядка 83 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

После инцидента мужчина скрылся, но был задержан по горячим следам. У него нашли и изъяли ружьё, а его самого доставили в отдел полиции. В ходе расследования он признал вину, восполнил материальный ущерб и принёс извинения потерпевшей стороне.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: хулиганство, оружие

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