Вологодские депутаты поддержали законопроект о продлении действия ЕНВД до 1 января 2024 года

30.09.2020 [Общество]

30 сентября на сессии Законодательного собрания Вологодской области депутаты одобрили федеральный законопроект о продлении действия ЕНВД до 1 января 2024 года. Он был внесен в Госдуму группой сенаторов, в том числе представителем Вологодской области в Совете Федерации Еленой Авдеевой.

«Сегодня на сессии мы приняли решение поддержать этот законопроект. Дело в том, что, по мнению предпринимателей, единый налог на вмененный доход - самый понятный и эффективный. Отмена и переход на другие виды налогов, особенно в условиях пандемии коронавируса, создаст дополнительную финансовую нагрузку на бизнес», - цитирует пресс-служба Законодательного собрания области слова спикера парламента, руководителя фракции «Единая Россия» Андрея Луценко.

ЕНВД появился в 90-е годы, когда из-за слабого развития информационных систем было сложно получать достоверную информацию о работе компаний. Сейчас получать отчетность стало намного проще, поэтому на федеральном уровне было принято решение отказаться от «вменёнки» с 1 января 2021 года. Предпринимателям хотят предложить другие виды налогов, в частности, патенты.

Против этого решения выступило предпринимательское сообщество, так как бизнес оказался просто не готов к переходу на другие налоговые режимы. По оценкам экспертов, отмена ЕНВД может в разы увеличить налоговую нагрузку на бизнес.

«Кроме того, единый налог на вмененный доход полностью остается в местных бюджетах. Поэтому сегодня мы поддержали этот законопроект, но окончательное решение остается за Государственной Думой», - заявил Андрей Луценко.

По итогам прошлого года ЕНВД использовали 18 тысяч вологодских предпринимателей, при этом в регионе было зарегистрировано более 51 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. 

Материал опубликован в рамках договора с Законодательным собранием Вологодской области 

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