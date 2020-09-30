Вологжанка украла 9 тысяч рублей с карты жителя Санкт-Петербурга, который одолжил ей денег на билет до дома

30.09.2020 [Происшествия]

Полицейские задержали 32-летнюю вологжанку, подозреваемую в краже денег с карты жителя Санкт-Петербурга. Инцидент произошёл на железнодорожном вокзале Череповца.

Подозреваемая и потерпевший познакомились в одном из петербургских парков. Женщина сказала новому знакомому, что ей не хватает денег на билет домой. Молодой человек вызвался ей помочь и пообещал купить билет. В качестве благодарности подозреваемая пригласила его на экскурсию по Вологде.

«От Санкт-Петербурга до Череповца молодые люди добрались на пассажирском поезде, а далее планировали воспользоваться услугами частного перевозчика. Именно в этот момент у вологжанки возник умысел на хищение денег у своего попутчика. Убедив нового знакомого в том, что для приобретения билета требуются наличные, а она хорошо ориентируется в городе, поэтому быстрее справится в одиночку, предприимчивая дамочка взяла его банковскую карту, узнала пин-код и обещала в скором времени вернуться с деньгами», - сообщает пресс-служба вологодского ЛО МВД РФ на транспорте.

Осознав, что его обманули, мужчина обратился за помощью к полицейским.

По факту мошенничества с использованием электронных средств платежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободы.

Тэги: мошенничество

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Водитель «Ниссана» погиб в результате ДТП в Череповецком районе
47 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
48 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Два человека пострадали в ДТП на Кирилловском шоссе в Череповце
Частный культурный центр «О» планируют открыть в Вологде в 2024 году
39 пациентов с коронавирусом в Вологодской области находятся в тяжелом состоянии
В Череповце у Соборной горки чуть не утонул второй дебаркадер
Забытые названия улиц Вологды: Кирилловская и Александровская улицы, Парадная площадь
Вологодским работодателям рекомендовали по возможности переводить сотрудников на удаленку
Двое пьяных череповчан избили знакомого и повезли в больницу на его же автомобиле
30.09.2020 [Общество]

Власти закупили оборудование для бомбоубежища в аэропорту Великого Устюга

516
0
30.09.2020 [Общество]

Коронавирусный госпиталь Череповца заполнен более чем наполовину

525
0
30.09.2020 [Происшествия]

72-летнего виновника смертельного ДТП в Грязовецком районе осудили условно

425
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжанка украла 9 тысяч рублей с карты жителя Санкт-Петербурга, который одолжил ей денег на билет до дома
Череповчанина осудили за покушение на убийство родного брата
Ледовый дворец в Майском откроется после реконструкции в октябре
Депутат Госдумы Александр Хинштейн попросил прокуратуру проверить законность сноса стелы павшим воинам в Белозерске
12 медалей завоевали вологжане на этапе Кубка мира по ездовому собаководству
В Череповце осудили мужчину, который избивал сына, требуя лучших спортивных результатов
Череповчанка взяла в кредит более 500 тысяч рублей и перевела эти деньги мошенникам
 
25.09.2020 [Общество]

Забытые названия улиц Вологды: Кирилловская и Александровская улицы, Парадная площадь

2511
0
30.09.2020 [БлогоVO]

Расселили 6 квартир, а две остались, как это понимать?

26
0
30.09.2020 [Обзор Прессы]

Вологодские тиктокеры

121
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика