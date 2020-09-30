Вологжанка украла 9 тысяч рублей с карты жителя Санкт-Петербурга, который одолжил ей денег на билет до дома

Полицейские задержали 32-летнюю вологжанку, подозреваемую в краже денег с карты жителя Санкт-Петербурга. Инцидент произошёл на железнодорожном вокзале Череповца.

Подозреваемая и потерпевший познакомились в одном из петербургских парков. Женщина сказала новому знакомому, что ей не хватает денег на билет домой. Молодой человек вызвался ей помочь и пообещал купить билет. В качестве благодарности подозреваемая пригласила его на экскурсию по Вологде.

«От Санкт-Петербурга до Череповца молодые люди добрались на пассажирском поезде, а далее планировали воспользоваться услугами частного перевозчика. Именно в этот момент у вологжанки возник умысел на хищение денег у своего попутчика. Убедив нового знакомого в том, что для приобретения билета требуются наличные, а она хорошо ориентируется в городе, поэтому быстрее справится в одиночку, предприимчивая дамочка взяла его банковскую карту, узнала пин-код и обещала в скором времени вернуться с деньгами», - сообщает пресс-служба вологодского ЛО МВД РФ на транспорте.

Осознав, что его обманули, мужчина обратился за помощью к полицейским.

По факту мошенничества с использованием электронных средств платежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободы.