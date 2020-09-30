Ледовый дворец в Майском откроется после реконструкции в октябре

Работы по реконструкции ледового поля спорткомплекса в Майском под Вологдой завершены, сообщает пресс-служба губернатора. К проведению работ пришлось привлекать двух подрядчиков.

Необходимость в реконструкции возникла из-за технологических просчетов при переоборудовании здания десять лет назад. Объект был возведен на месте открытой площадки с нарушением процесса работы холодильного оборудования, что ежегодно вызывало вымораживание до 15 сантиметров грунта.

Изначально контракт на проведение реконструкции заключили с ООО "Пожмонтажпроект", однако фирма не справилась, и с ней расстались, заплатив 865 392 рубля за фактически выполненные работы. В июле новым подрядчиком выбрали ООО "Ремстройинвест". Эта организация завершила работы и должна получить из бюджета 13,8 млн. рублей.