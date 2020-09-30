Депутат Госдумы Александр Хинштейн попросил прокуратуру проверить законность сноса стелы павшим воинам в Белозерске

Депутат Госдумы, единоросс Александр Хинштейн попросил губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова и прокурора Вологодской области Александра Гринева взять на контроль ситуацию со сносом стелы павшим воинам в Белозерске. Сообщение об этом появилось 30 сентября на сайте партии «Единая Россия».

«В результате бездействия и самоустранения должностных лиц органов местного самоуправления осквернена память героев Великой Отечественной войны, что в год 75-летия Победы выглядит особенно возмутительным и недопустимым», — отметил Александр Хинштейн.

Парламентарий попросил провести проверку законности действий подрядчика по исполнению данного контракта.

Ранее NewsVo сообщал, что в Белозерске при реконструкции Парка Победы снесли стелу павшим воинам, ранее признанную выявленным объектом культурного наследия. По данному факту региональный комитет по охране памятников начал административное расследование.

«Мемориальный комплекс погибших воинов — белозер в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» расположен в Парке Победы города Белозерска, заложенном в 1965 году. 9 мая 1969 года здесь открыли скульптуру солдата с девочкой на руках. В 1970 году в Парке Победы установлена стела с именами более 800 погибших белозерских воинов. В 1975 году в парке Победы зажгли «Вечный огонь» и заложили 53 капсулы с землей из городов и районов, которые защищали и освобождали уроженцы Белозерского района.