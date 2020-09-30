12 медалей завоевали вологжане на этапе Кубка мира по ездовому собаководству

Этап Кубка мира по ездовому собаководству прошел в Тверской области 18-20 сентября.

На счету вологодских спортсменов 6 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали. Победителями соревнований стали Анастасия Ломтева, Александр Фролов, Михаил Сидоров, Степан Старовойтов, Павел Отбеткин и сборная Команда "Ковид" - Ирина Кудринская, Александр Фролов, Алексей Бурашов (эстафета).